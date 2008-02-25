Художественная реставрация зубов

В г. Киев, ул. Бердичевская, 1. Тел. (044) 455-99-57, 29 февраля - 1 марта состоится научно-практическая конференция с международным участием "Художественная реставрация зубов" Организаторы: Ассоциация стоматологов Украины. НМАПО им. П.Л.Шупика Приглашены к участию: представители из России, Миздрава Украины, АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, СМИ.

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