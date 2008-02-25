На Кубе самый низкий в Латинской Америке уровень детской смертности

Самого низкого в Латинской Америке показателя смертности среди детей в первые пять лет жизни добилась Куба. Как сообщили здесь представители местных властей, в карибской стране в среднем гибнут лишь 7 детей на каждую тысячу, не достигших пятилетнего возраста.

Этот показатель является одним из самых низких не только в странах Латинской Америки, но и во всем Западном полушарии. Лишь в Канаде он лучше, чем на Кубе /6 детей на каждую тысячу/, а в США он такой же, как и в карибской республике. В среднем по всему миру гибнут 76 детей на каждую тысячу в возрасте до 5 лет.

Как отмечают кубинские власти со ссылкой на данные международных организаций, в мире ежегодно погибает более 10 млн детей, не достигнув пятилетнего возраста после рождения. Самые угрожающие показатели отмечаются в развивающихся странах, причем подавляющее большинство младенцев погибает от излечимых заболеваний или от тех болезней, которые можно предотвратить за счет превентивных прививок.

В начале прошлого месяца министерство здравоохранения Кубы сообщило, что страна второй год подряд добилась самого низкого за всю историю уровня смертности среди новорожденных в возрасте до 1 года. В карибской республике в среднем погибало лишь 5,3 на каждую тысячу младенцев, что является самым лучшим показателем в Латинской Америке.

Как отмечают местные представители, Куба достигла показателя детской смертности, который сравним с достижениями индустриально развитых государств в этой сфере. Они объясняют достигнутый результат тем, что в карибской стране уделяется большое внимание медицине, осуществлению социальных программ, а также защите здоровья матери и ребенка. На острове каждый имеет бесплатный и свободный доступ к медицинскому обслуживанию, что считается одним из важнейших достижений революции 1959 года.