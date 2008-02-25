”Mедвин: Експостомат”
12:34, 25 февраля 2008Страна
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В г. Киев, ул. Физкультуры, 1. Экспоцентр " Спортивный", 26-29 февраля состоится международная специализированная выставка " Mедвин: Експостомат"
Организаторы: Выставочная компания "МЕДВИН". Тел/факс (044) 501-03-44, 501-03-42, 501-03-66
Приглашены к участию: представители из России, Беларуси, Минздрава Украины, АМН Украины, научно-исследовательских учреждений, профильных кафедр высших учебных заведений, медицинские работники соответствующей профессии, студенты, молодые ученые, представители общественных организаций, СМИ.
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