Производство антибиотиков в Украине выросло почти на 60% – Госстат

По данным Госстата, в прошлом месяце производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков увеличилось на 58,9% по сравнению с августом 2013 года и на 10,5% по сравнению с июлем текущего года – до 109 тонн.

Согласно сообщению, производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, в январе-августе выросло на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 125 тонн. В августе производство лекарственных препаратов на основе гормонов выросло на 29,1% по сравнению с августом 2013 года и на 23,6% по сравнению с июлем 2014 года – до 11,8 тонн.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, за полгода уменьшилось на 6,2% – до 29,8 тыс. тонн. В августе производство таких препаратов уменьшилось на 0,3% по сравнению с августом 2013 года, но увеличилось на 4,3% по сравнению с июлем текущего года – до 3,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, по итогам 2013 года украинские предприятия увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 16,4% по сравнению с 2012 годом – до 1050 тонн, лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, – на 13,3%, до 129 тонн, а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, – на 9,9%, до 47 тыс. тонн.