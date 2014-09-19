Украинские аналитики работают над созданием гуманитарной карты Донбасса

Как сообщили УНИАН в кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, основные задачи исследования – определить гуманитарные потребности в населенных пунктах Донбасса, понять, в чем больше всего нуждаются люди и оценить гуманитарную ситуацию в целом в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, понять, есть ли у жителей доступ к коммунальным услугам, функционирует ли транспортная инфраструктура, оценить доступность медицинских услуг.

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В результате данного исследования Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова получит систематизированную информацию о гуманитарной обстановке и потребностях жителей Донецкой и Луганской областей.

«Мы планируем последовательное проведение нескольких срезов, потому что обстановка в регионе меняется каждый день, и для нас важно проводить мониторинг ситуации в динамике, - рассказывает Андрей Хорошун, аналитик Гуманитарного штаба. - Таким образом, мы получим целостную картину гуманитарной обстановки в регионе и основные тенденции возможных изменений. В дальнейшем, при получении срезов гуманитарной обстановки мы будем публично презентовать результаты. Мы готовы к любому сотрудничеству с государственными органами и некоммерческими организациями в плане получения дополнительных сведений о гуманитарной ситуации на Донбассе, а также готовы делиться полученной информацией для координации действий оказания помощи жителям».

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Владимир Паниотто, генеральний директор КМИС: «”Допоможемо ТБ” и Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова пригласили нас, Киевский международный институт социологии, присоединиться к очень важной инициативе – помощи жителям Донбасса. Речь идет о том, чтобы сделать помощь более целевой, помогать разным городам Донбасса именно тем, что больше всего нужно их населению. Наше участие в этом проекте заключается в том, что каждую неделю мы будем опрашивать по телефону 700 жителей из городов Донецкой и Луганской областей – о необходимых продуктах, предметах гигиены и лекарствах. За три недели мы опросим представителей населения каждого города Донбасса, а их более 300, и, возможно, эти опросы будут продолжаться и дальше. Поэтому важные решения относительно состава гуманитарной помощи будут базироваться на актуальных запросах населения. Полученная нами информация позволит оценить степень серьезности гуманитарных проблем в разных городах Донбасса и улучшить качество помощи жителям этих городов».