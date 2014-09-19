Донетчина: жители Ждановки и Кировского получили продукты от Гуманитарного штаба Ахметова

Эти люди уже почти три месяца не получают пенсий, зарплат и социальных выплат. Пациенты Ждановской психиатрической больницы голодали – уже месяц как им не завозят продукты, поэтому гуманитарная помощь просто спасла их жизнь.

Бои в Кировском и Ждановке не прекращаются с 27 июля. Поэтому ситуация с выплатами пенсий и пособий критична. Даже те люди, которые получают зарплату, не могут снять деньги в банкоматах города, купить на них продукты.

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Первыми продуктовые наборы от Гуманитарного штаба «Поможем» получили льготные и социально-незащищенные категории населения – инвалиды, дети-сироты, матери-одиночки, одинокие пенсионеры, относящиеся к категории «Дети войны». Занимались выдачей гуманитарной помощи Кировский и Ждановский городские советы.

Часть помощи была передана областной психиатрической больнице в г. Ждановка. Ее пациенты просто голодали. Персонал учреждения рассказывает: «Для пациентов нашего медицинского учреждения это просто спасение. Почти три месяца не получаем заработную плату, месяц нам не поставлялись продукты. Больше 20 дней, пока у энергетиков не было возможности восстановить энергоснабжение, мы готовили еду на кострах. Все запасы практически закончились. Если бы не помощь волонтеров, даже представить трудно, как бы мы выжили. Теперь есть хоть какая-то уверенность, что в ближайшем будущем, мы накормим наших пациентов. Всем сейчас сложно, спасибо всем неравнодушным за участие».

Всего Гуманитарный штаб «Поможем» Рината Ахметова бесплатно передал жителям Донецкой и Луганской областей более 350 000 продуктовых, гигиенических и детских наборов. Однако полностью решить проблемы с обеспечением продуктами питания небольших городов в зоне ведения боевых действий пока решить не удается.

Напомним, Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий Фонда и всех бизнесов Группы СКМ по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны