Гуманитарный рейс Ахметова доставит на Донбасс 90 тысяч продуктовых наборов

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. В рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс уже поступило более 350 000 наборов гуманитарной помощи. В целом, до конца сентября количество продуктовых наборов вырастет до 550 000, что позволит охватить гуманитарной помощью более одного миллиона жителей Донецкой и Луганской областей.

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«Состав продуктовых наборов такой же, как и раньше, - это продукты первой необходимости: сахар, масло, крупы, мука, консервы, печенье, чай, сгущенное молоко, спички, свечи. Весь гуманитарный груз перед отправкой прошел традиционную проверку со стороны ГСЧС на предмет качества и соответствия стандартам, - рассказывает Римма Филь. - При доставке помощи мы придерживаемся принципов максимальной прозрачности и открытости, в частности, наладили сотрудничество с региональными и местными администрациями, государственными структурами, международными, общественными и волонтерскими организациями. Содержимое наборов, равно как критерии и механизм получения помощи, размещены в каждой точке выдачи, на сайте Фонда Рината Ахметова, на страницах социальных сетей Гуманитарного штаба, круглосуточно сообщаются всем позвонившим к нам на Горячую линию 0 800 509 001».

В сентябре, учитывая высокую потребность в гуманитарной помощи (согласно данным исследования Гуманитарного штаба, это 50,2% жителей Донбасса), штаб «Поможем» расширил количество пунктов отгрузки в Донецкой и Луганской областях с 21 до 51. В частности, в рамках второго эшелона будет больше охвачена Луганская область: с 3-х до 19 пунктов отгрузки. Увеличилось количество пунктов отгрузки и в Донецкой области: добавились города Димитров, Дзержинск, Докучаевск, а также Великоновосёлковский, Константиновский, Амвросиевский, Тельмановский и Красноармейский районы.

Всего же в рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс будет отправлено не менее одного миллиона продуктовых наборов.