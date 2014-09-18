Кому нельзя употреблять жареную пищу

Врачи диетологи давно говорят о вреде жареной пищи. И теперь они конкретизируют: мясные и рыбные блюда, обжаренные на масле - особенно вредны. Независимо от того, какое масло вы будете использовать. В ответ на вопрос, действительно ли так опасно жарить продукты, лучше всего тушить или парить, ответ довольно прост: все должно быть в меру, пишет zdorovia.com.ua.

Если человек считает, что он абсолютно здоров, к тому же его возраст 15-40 лет, то ему можно иногда съесть немного мяса, приготовленного на гриле, или жареную курицу. Если же вы не относитесь к этой категории людей, то жареные блюда не для вас. Особенно продукты, поджаренные на масле. Дело в том, что термическая обработка в течение 4-5 минут меняет химическую формулу растительного масла и превращает его в транс-жиры, которые очень опасны для сосудов.

Особенно нежелательно сочетать животные жиры с термически обработанными растительными жирами.