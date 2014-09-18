По всей Украине пройдут военно-медицинские учения

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Военно-медицинские обучающие тренинги пойдут по всей Украине. Об этом сообщила советник президента Украины Ольга Богомолец, пишет Остров.

"Одно из главных направлений, которое мы планируем осуществлять, это проведение военно-медицинских тренингов и военно-медицинской мобилизации для всех гражданских учреждений охраны здоровья для того, чтобы врачи, представители общественности, МЧС, МВД были готовы на случай проведения террористического акта или любых неожиданных массовых нарушений в их городе", - сообщила она. По словам Богомолец, будет создана специальная рабочая группа и календарный график по тому как эти тренинги будут проведены по всей Украине.

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"В это будут вовлечены представители общественности, представители волонтерских групп, врачи, учителя, студенты, представители территориальных общин именно для того, чтобы люди четко знали как им реагировать на случай возможной опасности, - добавила она. Она также рассказала, что такие учения не будут проводиться на захваченных террористами территориях.