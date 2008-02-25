Всемирный банк: Медицинское страхование и увеличение бюджетных расходов не спасет здравоохранение Украины

Украине не нужно увеличивать объемы расходов в сферах здравоохранения и образования, а следует повысить эффективность этих расходов, что даст возможность улучшить показатели и качество государственных услуг.

Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка о государственных финансах Украины «Совершенствование межбюджетных отношений и стратегия расходов в сферах здравоохранения и образования».

В отчете отмечается, что расходы Украины на эти сферы составляют около 10% ВВП, что является средним и выше среднего показателя в других странах Организации по сотрудничеству и экономическому развитию, но получаемые результаты значительно ниже, чем в других странах.

«В сравнении с новыми странами - членами Евросоюза, в Украине больше врачей, медсестер и медицинских учреждений, но продолжительность жизни намного ниже, чем в странах с аналогичным уровнем дохода или других странах региона», - сказал экономист Всемирного банка Пабло СААВЕДРА.

Кроме этого, эксперты ВБ отмечают, что количество учеников в Украине сокращается, а количество учителей и обслуживающего персонала остается на прежнем уровне.

Стандарты, по данным ВБ, в сфере здравоохранения и образования в Украине остались еще со времен Советского Союза и еще не изменялись.

Эксперты Всемирного банка считают, что дополнительные бюджетные ресурсы ситуации не улучшат. Так, введение медицинского страхования, которое сейчас обсуждается и которое также имеет целью привлечение дополнительных ресурсов в сектор здравоохранения, будет означать только увеличение налоговой нагрузки на население и высокие административные расходы.

В то же время, страхование не даст возможности решить проблемы, которые являются основной причиной неэффективности и низкого качества услуг, считают в ВБ.

Первоочередные меры реформ должны направляться на ликвидацию негибкой системы распределения расходов, которые должны поддерживать имеющиеся сети медицинских учреждений и обеспечить более сильные стимулы и возможности для местных органов власти распределять средства так, чтобы удовлетворять спрос населения, говорится в отчете ВБ.