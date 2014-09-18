Продукты для здорового сна

Если у вас проблемы со сном, не нужно сразу хвататься за успокоительные - пересмотрите рацион, советует "Страна Здоровья".

Миндаль

Миндаль способствует сну, ибо расслабляет мышцы. Кроме того, благодаря белкам он стабилизирует уровень сахара в крови за время сна.

Чай

Понятно, незадолго до сна лучше не употреблять напитки, содержащие кофеин (кофе, а также черный и зеленый чаи). Однако на травяные чаи это не распространяется. Даже наоборот: горячий ромашковый или липовый чай только усилит вашу сонливость и настроят на нужный лад.

Банан

Этот фрукт является отличным источником магния и калия, которые помогают расслабить и успокоить гормоны.

Молочные продукты

Молочные продукты для хорошего сна просто необходимы, ведь кальций уменьшает стресс и успокаивает, а лучшим его источником является как раз йогурт, молоко и сыр. Одна порция молочных продуктов заметно улучшит ваш сон.

Овсянка

Не забудьте и про небольшую миску теплой овсянки перед сном. Она содержит множество питательных веществ (кальций, магний, фосфор, кремний и калий), которые только способствуют здоровому сну. Однако помните, что слишком много сахара даст обратный эффект, так что для подслащивания блюд используйте бананы.