Несколько минут дремы улучшат память

Пару минут дремы улучшат работоспособность Ученые из Дюссельдорфского университета, проведя исследование, пришли к выводу, что для лучшей работоспособности и улучшения памяти нужно хотя бы на несколько минут в день погружаться в дрему.

Исследователи подчеркивают, что пользу памяти приносит не сон, а сам процесс засыпания, во время которого сознание проигрывает заново события, произошедшие недавно.

Специалисты провели исследование, во время которого группе студентов нужно было запомнить определенные слова из списка, а после этого провести час за карточной игрой Солитер. Всех участников разделили на 2 группы: одной позволили вздремнуть перед началом исследования, другим – нет.

В результате оказалось, что те студенты, которые могли поспать несколько минут, вспомнили гораздо больше слов из списка, чем те, которые бодрствовали. Ученые объясняют это тем, что в процессе засыпания происходит период обработки памяти, и лучше короткого сна является лишь глубокий сон, который играет большую роль для нескольких основных функций.

В подтверждение данной теории специалисты приводят таких великих личностей, которые любили вздремнуть в середине рабочего дня, как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтче, Альберт Эйнштейн и Джон Кеннеди.

Не так давно американские ученые установили, что продолжительность рабочего дня - главный фактор, влияющий на время сна человека: чем больше индивид уделяет работе, тем меньше ему требуется времени для сна.

РИА Новости