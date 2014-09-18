Более 70% людей, проживающих в зоне АТО, нуждаются в продуктах питания – исследование

Исследование по заказу Гуманитарного штаба в течение августа проводила исследовательская компания Research & Branding Group с целью выявить основные ожидания и потребности жителей Донбасса, а также вынужденных переселенцев.

«Создавая Гуманитарный штаб, Ринат Ахметов поставил задачу выяснить, в чем нуждаются люди на Донбассе, какие потребности есть у переселенцев и каким образом люди видят свое будущее – когда они вернутся домой и при каких условиях, - комментирует Римма Филь. - По результатам исследования, 50,2% опрошенных жителей Донбасса - Донецкая и Луганская области - отмечают, что они нуждаются в гуманитарной помощи. Потребность в гуманитарной помощи определяется ситуацией в регионе. Так, в зоне АТО потребность в помощи испытывают 76,6% жителей, на освобожденных территориях – 39,9%, в других населенных пунктах, то есть тех, где не было боевых действий,– 32,5%. Что касается вынужденных переселенцев, то 83% из тех, кто переехал внутри области или за пределы, нуждаются в гуманитарной помощи».

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Согласно данным замера, в зоне проведения АТО существует самая большая потребность в продуктах питания (74,9%) ив медикаментах (49,9%). В зоне боевых действий также зафиксирована потребность в питьевой воде – 15,3%, в целом по Донбассу этот показатель составляет 10%. Продукты и медикаменты также являются главными потребностями в общем для жителей Донбасса. Аналогичные потребности в других населенных пунктах (там, где не было военных действий) и на освобожденных территориях составляют – 40,7% и 30,6 % (продукты питания), 16,5 и 16,4% (медикаменты).

«Таким образом, мы получили данные, что в целом 49,3% людей на Донбассе нуждаются в продуктах питания, а 28% - в медицинской помощи. Потребность переселенцев в продуктах составляет 21,7%. Следует сказать, что по разным оценкам, в районах Донецкой и Луганской областей, в которых идут боевые действия, проживает от 1 до 3 млн. человек. В условиях, когда в большинстве населенных пунктов отсутствует стабильное электро- и водоснабжение, нет возможности приобретать на регулярной основе продукты питания и медикаменты, гуманитарная помощь становится критически важной. Для оказания помощи Ринат Ахметов открыл Гуманитарный рейс и дал поручение Гуманитарному штабу при своем фонде доставить в зону конфликта не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. Сегодня-завтра из Днепропетровска в Мариуполь отправляется очередная партия помощи в рамках второго эшелона гуманитарного рейса - это 970 тонн. Всего же в рамках второго эшелона Гуманитарного рейса Ахметова в сентябре на Донбасс поступит 350 000 наборов гуманитарной помощи 4-мя траншами. Состав наборов такой, же как и в прошлые разы, – продукты первой необходимости, детское питание, средства гигиены. Первый эшелон – 200 000 наборов гуманитарной помощи – прибыл в Мариуполь 22 августа. С этого времени по состоянию на сегодня на руки людям уже передано 85% наборов. Из них 30% розданы в Донецке», - рассказывает Римма Филь.

Учитывая высокую потребность в медикаментах, Гуманитарный штаб поддерживает лечебные учреждения в Донецке медпрепаратами и оборудованием. На этой неделе в Донецкой областной клинической

травматологической больнице и Донецком региональном центре охраны материнства и детства установлены дизельные электростанции закрытого типа. В условиях нестабильной подачи электроэнергии наличие таких дизельных электростанций с генераторами в больницах становится ключевым вопросом обеспечения их жизнедеятельности, в частности, работы реанимационных, операционных, родовых залов и детских отделений. В течение этой и последующих недель будет продолжена поставка медикаментов и оборудования в указанные медучреждения, а такжеОбластную больницу им. Калинина и Ожоговый центр. Необходимые препараты получило и детское онкологическое отделение.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.