Князевич пугает студентов медвузов запасным вариантом

Зарплату сельским медикам необходимо повысить в несколько раз – до 4-5 тыс. грн.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Я считаю, нужно повысить зарплату сельским медикам. Мы ставим высокую планку — не на 10-20%, как это практиковалось раньше, а в несколько раз, до четырех-пяти тысяч гривен в месяц, ведь более низкая никого сегодня не заинтересует», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он добавил, что на следующей неделе состоится совещание по этому поводу с участием Президента Украины, и этот вопрос будет подниматься на заседании Кабинета министров.

Министр отметил, что соседние страны - Польша, Россия и Беларусь - переманивают украинских специалистов, поскольку там более выгодные условия труда.

«Сельская медицина - это один из приоритетов, а их, как вы знаете, определено пять. Сложнее всего, конечно, решать вопросы заработной платы, но, думаю, справимся. Разрабатывается проект служебного жилья, кроме того, мы планируем, что каждый врач будет иметь служебный автомобиль для выезда на вызовы в села, размещенные на его участке. Обеспечив медика всем необходимым, будем иметь право спросить: а чего ты достиг? Он, как семейный врач, должен заключить договоры и вести не менее полутора-двух тысяч пациентов. А община сама будет отслеживать: подписал соответствующее количество договоров, организовал надлежащим образом медицинское обслуживание, нет на него жалоб и нареканий — значит получает заработную плату. А если у него горстка пациентов, и те недовольны, — так за что платить? Будем искать пути реализации этой программы — введем надбавки, освободим от лишних обязанностей, лишь бы только работали», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он отметил, что реализацию этого проекта по всей Украине планируется начать уже в этом году. «Мы придем с предложениями не только к выпускникам, но и к тем медикам, которые не имеют жилья в городе или не довольны своей работой, ведь многие из них работают на половину или даже на четверть ставки», - добавил министр.

При этом министр заявил, что если на предложение не откликнутся, то выпускников обяжут отработать в селе.