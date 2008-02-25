При рождении двойни будут выплачивать 37 тысяч гривен При рождении двойни на первого ребенка будут выплачивать 12 тыс. грн., на второго - уже 25 тыс. грн. Об этом идет речь в принятом постановлении Кабинета министров Украины "Вопрос назначения и выплаты помощи семьям с детьми", которое определяет порядок предоставления в 2008 г. помощи при рождении ребенка, сообщают "Подробности".

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, презентуя проект постановления на заседании правительства, министр труда и социальной политики Людмила Денисова заявила, что помощь при рождении ребенка, который родился после 31 декабря в 2007 г., предоставляется в размере: 12 тыс. 240 грн. - на первого ребенка, 25 тыс. грн. - на второго ребенка, 50 тыс. грн. - на третьего и следующих детей. Выплата помощи осуществляется одноразово при рождении первого ребенка в сумме 4 тыс. 800 грн., второго ребенка - 4 тыс. 840 грн., третьего и следующих детей - 5 тыс. грн. Оставшаяся сумма на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев (по 620 грн. ежемесячно), на второго ребенка - 24 месяца (по 840 грн. ежемесячно), на третьего и следующих детей - 36 месяцев (по 1250 грн. ежемесячно) равными частями.

Размер и срок выплаты помощи, которая назначается одному из родителей ребенка, определяется с учетом количества детей, которые до рождения ребенка находились на иждивении лица, которому назначается помощь. В случае рождения двойни или большего количества детей помощь выплачивается на каждого ребенка, при этом каждый ребенок из их числа считается следующим. То есть, при рождении двойни на первого ребенка будут выплачивать 12 тыс. грн., на второго - уже 25 тыс., разъяснила Денисова.

Помощь при рождении ребенка назначается усыновителю, опекуну на каждого усыновленного (взятого под опеку) ребенка в размере, установленном при рождении первого ребенка.

Если помощь при рождении ребенка уже была назначена к моменту установления опеки, усыновления, выплата помощи опекуну, усыновителю продолжается в таком же размере.