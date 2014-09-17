Завтра состоится пресс-конференция «Оценка гуманитарной ситуации на Донбассе»

Как сообщили в пресс-центре Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра, 18 сентября 2014 года, в 11:00, в ИА «Українські Новини» состоится пресс-конференция на тему «Оценка гуманитарной ситуации на Донбассе – какая помощь нужна населению в зоне боевых действий и переселенцам».

Участники пресс-конференции - Жак Барберис, заместитель главы Делегации Международного комитета Красного Креста и Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

В ходе пресс-брифинга будут представлены результаты исследования, которое проводилось в августе этого года и касалось потребностей в гуманитарной помощи жителей Донецкой, Луганской областей, а также вынужденных переселенцев.

Также будет озвучена информация о том, когда следующие эшелоны с помощью в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова отправятся из Днепропетровска на Донбасс, каково будет их наполнение.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

Аккредитация журналистов по телефонам: 044 502 52 12, 050 347 59 30.

Адрес: Киев, ул. Эспланадная, 20.

Онлайн-конференция будет доступна по ссылке: http://un.ua/ukr/presscentre/webcam.html

Кризисный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»

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