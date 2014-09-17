Осенняя профилактика бешенства может быть сорвана

Осенняя программа оздоровления территории Украины от бешенства, которая, в частности, предусматривает пероральную иммунизацию диких плотоядных животных, в этом году может быть проведена не в полном объеме из-за отсутствия финансирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

«Нам выделили на сегодняшний день 20% от потребности, поэтому даже осенняя программа пероральной иммунизации, после того как нас урезали по финансированию, будет не завершена полностью», - сказал Башинский.

При этом, по данным Госветфитослужбы, эпидемическая ситуация по бешенству в Украине остается нестабильной. По состоянию на 1 августа текущего года в стране зарегистрировано 1519 случаев заболевания животных бешенством, что, тем не менее, на 46% меньше, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. По данным Всемирной организации здоровья, бешенство входит в первую пятерку заболеваний, общих для людей и животных, которые приносят наибольшие социально-экономические потери. Ежегодно от бешенства в мире гибнет более 55 тыс. человек и 1 млн животных.

Пероральная иммунизация животных предусматривает обработку наиболее неблагополучных областей страны путем раскладывания приманок с вакциной при помощи авиатранспорта и осуществления контроля за эффективностью иммунизации.