Систему здравоохранения можно реформировать в сжатые сроки.

Об этом заявил немецкий экономист в медицинской отрасли Фредерик Сайрус Редер сегодня в УНИАН на пресс-конференции «Реформа здравоохранения – уроки Грузии для внедрения в Украине».

«Систему Семашко очень тяжело изменить или модернизировать, однако в Грузии создана такая система здравоохранения, в которой практически не существует коррупции. Цены на фармацевтические средства упали на 30-40%. Я увидел систему здравоохранения, которая была действительно доступной, люди могут оплатить медицинские услуги. И это произошло сравнительно быстро - за 5 лет. Поэтому я верю, что можно в сжатые сроки сформировать систему так, что от нее будет польза населению», - сказал Редер.

При этом экс-министр по координации реформ Грузии Каха Бендукидзе подчеркнул, что процессы реформирования в грузинской системе здравоохранения опирались на три основных блока: первый касался того, как устроены больницы, второй– как финансировалось лечение, третий - того, что происходило на рынке лекарств. По мнению Бендукидзе, особенно было важно реформирование в сфере фармацевтического рынка, в частности лицензирования лекарств.

«Мы решили, что лекарства, которые зарегистрированы в европейских цивилизованных странах, могут продаваться без лицензирования в нашей стране. Это был ключевой момент – открытие рынка фармацевтической продукции. Это сделало возможным без бюрократических проволочек ввозить препараты. Мы также упростили открытие аптек. Безрецептурные лекарства могут продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах. Мы снизили долю продаж лекарств в крупных аптечных сетях - с 70% до 50%. И через год после этих нововведений цены на лекарства упали до 40%. В среднем - 25%. Реформы проходили очень тяжело, было очень много противников в фармсреде, которые не хотели терять свои прибыли», - рассказал Бендукидзе, подчеркнув, что такие реформы не требуют денег и экономят огромные средства граждан.

По его словам, украинский рынок лекарств составляет около 4 млрд долл., благодаря реформам в фармсекторе можно сэкономить самое малое – 400 млн.

В свою очередь экс-министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Грузии Андриа Урушадзе отметил, что до реформ система здравоохранения в Грузии была одной из самых коррумпированных - более 80% платежей были нелегальными.

«Мы пошли по пути сотрудничества государственного и частного секторов, когда владелец больницы не заинтересован брать неформальные деньги. В Грузии более 80% клиник частные. Они финансируются и управляются частными компаниями, и цена медикаментов, которые закупаются, упала в три раза. Исчезли откаты. То же и при закупке медицинского оборудования, ремонте больниц, устройстве медиков на работу. Мы также упразднили санитарно-эпидемиологическую службу. Оказалось, что люди покупают качественные продукты и без санитарных инспекторов, которые последние 20 лет только собирали дань с мелких торговцев», - отметил Урушадзе.

Он подчеркнул, что правительство Грузии в переходном периоде решило помогать в первую очередь бедным слоям населения.

«Мы сделали программу, чтобы найти семьи, которые нуждаются. Это была целевая программа, и на основе этих списков первое, что мы сделали – закупили медицинское страхование для бедных семей Грузии. Это около 800 тысяч людей. К концу 2012 года у нас около 2 миллионов людей имели частное медицинское страхование за счет бюджетных денег. Мы решили проводить политику, которая в первую очередь помогала бедным людям», - сказал Урушадзе.

Он также подчеркнул, что были упразднены все сферы коррупционного риска, в частности государственные закупки.

«Мы это сделали так, чтобы система не зависела от честности людей. И объективно работала в тех условиях, которые диктует нам рынок», - сказал Урушадзе.