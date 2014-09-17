Ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС положительно повлияет на фармрынок Украины

Ратификация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом положительно повлияет на фармацевтическую отрасль Украины при условии поддержки отечественных участников рынка со стороны государства, считает исполнительный директор профильной ассоциации "ФармУкраина" Денис Шевченко.

«Главная проблема – необходимость соблюдения строгого баланса между открытостью рынка для европейских компаний и защитой наших компаний, повышением их привлекательности для европейского капитала, – отметил эксперт в комментарии УНИАН. – В целом отрасль выиграет, но государство не должно стоять в стороне от этого процесса».

По словам Шевченко, в Украине есть значительный ресурс, в который можно вкладывать для развития отрасли. «У нас есть такие инвестиционно привлекательные ниши, как доклинические и клинические исследования, относительно недорогая по европейским меркам рабочая сила и при этом высококвалифицированный по этим же меркам персонал», – отметил он.

По мнению эксперта, украинская фармотрасль уже достаточно интегрирована в мировую экономику, так как в Украине действует европейская система фармацевтических стандартов, а ратификация соглашения с ЕС станет еще одним шагом на пути к евроинтеграции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое в том числе предусматривает создание зоны свободной торговли. При этом у Украины остаются напряженные отношения с Россией, которая в марте аннексировала Крым, а с апреля ведет войну на востоке Украины. Кроме того, Россия больше года ведет торговую войну с Украиной, запрещая экспортировать ряд украинских товаров – алкоголь, молочную, животноводческую продукцию.