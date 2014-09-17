Словакия передала гуманитарную помощь для украинских военных

Вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак передал министру здравоохранения Украины Олегу Мусию сертификат на 172 аптечки, директору международно-правового департамента Госпогранслужбы Александру Мельникову - сертификат на 100 аптечек, заместителю министра обороны Украины Игорю Кабаненко - сертификат на три тонны гуманитарного груза для военных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, во время встречи в Посольстве Словакии Лайчак отметил, что его страна не только соседка, но и надежный друг и партнер Украины.

Мусий от имени правительства Украины поблагодарил словацкий народ и правительство страны за поддержку. Он заметил, что агрессия России является угрозой для всей Европы.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с марта по сентябрь 2014 года Словакия предоставила Украине помощи на сумму почти 100 тысяч евро (медицинские средства, аптечки, генераторы и осветительные приборы). Около 60 участников национального сопротивления, а также военнослужащих, получили медицинскую помощь и прошли реабилитацию в учреждениях этой страны.

В сентябре Словакия передала 10 тысяч евро Киевскому центру детской нейрохирургии.

Также из Словакии в Украину прибыло около трех тонн гуманитарного груза, поставляются аптечки.