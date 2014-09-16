Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра

Как сообщили УНИАН в Координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», завтра - 17 сентября - открываются новые направления эвакуации – поселок Пантелеймоновка и город Горловка Донецкой области.

Информация о выезде:

ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 на автовокзале

ГОРЛОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК

Сбор в 7:00 возле магазина «Фуршет» на автовокзале

Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.

Чтобы записаться на эвакуацию, звоните по телефону горячей линии 0 800 509 001

или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua