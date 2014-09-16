Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра
18:46, 16 сентября 2014Страна
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REUTERS
Как сообщили УНИАН в Координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», завтра - 17 сентября - открываются новые направления эвакуации – поселок Пантелеймоновка и город Горловка Донецкой области.
Информация о выезде:
ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 на автовокзале
ГОРЛОВКА – КРАСНОАРМЕЙСК
Сбор в 7:00 возле магазина «Фуршет» на автовокзале
Выезд организовывается только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров. Кроме массовой эвакуации, проводятся также адресные выезды интернатов, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
Чтобы записаться на эвакуацию, звоните по телефону горячей линии 0 800 509 001
или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua
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