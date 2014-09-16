В Днепропетровскую больницу за время АТО доставлено более 500 тяжело раненных бойцов

В Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова за время проведения антитеррористической операции доставлено более 500 бойцов с тяжелыми ранениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил главврач медицинского учреждения Сергей Рыженко.

По его словам, активная работа волонтеров в координации с местной властью позволила обеспечить больницу самыми современными препаратами - обезболивающими, антибиотиками и тому подобное, благодаря чему была спасена жизнь большого количества солдат.

«Благодаря работе Днепропетровской областной администрации и волонтеров, мы полностью обеспечены медикаментами: начиная от самых дорогих обезболивающих и заканчивая лучшими антибиотиками. Наша больница дает самый низкий процент летальных исходов по стране», - отметил Рыженко.

Он также напомнил, что благодаря договоренностям между Днепропетровской ОГА и странами Прибалтики, раненные участники АТО имеют возможность проходить реабилитацию в Европейских медучреждениях.

«Были достигнуты договоренности со странами Прибалтики о том, что наши бойцы смогут проходить лечение и реабилитацию в Латвии, Эстонии и Литве. Зарубежные врачи давно не воевали и не видели тех страшных ран, которые приходится видеть нашим специалистам. Поэтому они постоянно расспрашивают нас о том, как мы успешно исправляемся с таким потоком раненых», - отметил Рыженко.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 14 военных, раненных в зоне АТО, из Днепропетровской областной больницы им. Мечникова были отправлены самолетом на лечение в Литву.