Гослекслужбу и Госслужбу по контролю за наркотиками объединят в одно ведомство

Решение правительства объединить Государственную службу по лекарственным средства и службу по контрою за наркотиками в большей мере позитивно отразится на работе фармрынка Украины, считает исполнительный директор профильной ассоциации "ФармУкраина" Денис Шевченко.

«Оптимизация госаппарата вынужденная мера. Но в нашем случае она может иметь даже положительный эффект в той части, что теперь лекарственные средства не будут неожиданно и без предупреждения участников рынка попадать в категорию наркотиков, что приводит постоянно к непредвиденным последствиям. Вспомните беду ветеринаров с обезболивающими для животных (когда несколько лет назад в Украине был запрещен препарат «кетамин» для наркоза в ветеринарных клиниках - УНИАН)», - отметил Шевченко.

Эксперт считает, что для продуктивной работы реорганизованного ведомства необходимо тщательно подготовить нормативную базу, сохранить квалифицированный кадровый состав и ввести переходной период для адаптации участников рынка к новым условиям.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов государственной власти реорганизовал ряд госорганов. В частности, правительство объединило Государственную службу по вопросам лекарственных средств и Государственную службу по контролю за наркотиками.