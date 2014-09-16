Минздрав Украины планирует закупку лекарств на полмиллиарда гривен

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на прошлой неделе состоялись повторные раскрытия предложений конкурсных торгов на государственные закупки лекарственных средств на сумму более 480 миллионов гривен. Предварительное раскрытие желаемого результата не дало, поскольку предложения не соответствовали требованиям документации конкурсных торгов, медико-техническим требованиям; по многим позициям было подано предложения одного участника или не подано ни одной, что противоречит Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок». В большинстве случаев предложения участников превышали ожидаемую стоимость предмета закупки.

Повторные предложения соответствуют ценовым параметрам и позволят выполнить государственные закупки лекарственных средств за основными государственными программами лечения, среди которых иммунопрофилактика, лечение вирусных гепатитов у детей, детского церебрального паралича, онкогематологии, ряда орфанных заболеваний, проведения трансплантации, выполнение программы репродуктивного здоровья нации и других.

После проведения экспертной оценки указанных предложений участников торгов на соответствие медико-техническим требованиям будут определены победители торгов и заключены с ними соглашения.

На этой неделе в плановом порядке состоятся раскрытия предложений конкурсных торгов еще по 16 программам лечения.