Кто имеет право на гуманитарную помощь в зоне боевых действий

С 15 сентября гуманитарную помощь из первого и второго рейса Рината Ахметова в зоне боевых действий могут получать одинокие матери с детьми до 18 лет. Ранее существовало ограничение – возраст детей до 7 лет.

Кто еще имеет право получить гуманитарную помощь в зоне боевых действий:

участники и инвалиды 1-2 группы, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане;

дети войны, участники ВОВ;

люди, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социального обслуживания населения;

многодетные семьи (от 3-х детей несовершеннолетнего возраста);

семьи с детьми-сиротами, детьми под опекой, детские дома семейного типа;

пенсионеры (65 лет и старше);

семьи с детьми инвалидами (1 набор на 1 ребенка).

Кто имеет право получить гуманитарную помощь на территориях, где нет боевых действий? зарегистрированные переселенцы.

Продуктовые наборы выдаются людям на основании предъявленного паспорта, пенсионного или другого удостоверения, подтверждающего принадлежность к вышеперечисленным категориям.

Всего Гуманитарный штаб доставил помощи в зону военных действий и освобожденные города – 251 895 продуктовых, гигиенических и детских наборов.