Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра

16 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет эвакуацию из зоны боевых действий по следующим маршрутам:

ЕНАКИЕВО - ИЗЮМ

сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)

ЕНАКИЕВО – КРАСНОАРМЕЙСК

сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)

МАРИУПОЛЬ – КРАСНОАРМЕЙСК

сбор в 11:30 на Центральном автовокзале, возле ступенек

Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.

Кроме массовой эвакуации, осуществляются также адресные выезды интернатов, инвалидов и других категорий граждан.

Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua

В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:

095 199 74 81

050 620 2915

063 117 89 01

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.