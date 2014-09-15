Маршруты эвакуации из зоны боевых действий на завтра
16 сентября Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова осуществляет эвакуацию из зоны боевых действий по следующим маршрутам:
ЕНАКИЕВО - ИЗЮМ
сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)
ЕНАКИЕВО – КРАСНОАРМЕЙСК
сбор в 7:00 на автостанции (возле рынка)
МАРИУПОЛЬ – КРАСНОАРМЕЙСК
сбор в 11:30 на Центральном автовокзале, возле ступенек
Эвакуация проводится только для женщин, детей, инвалидов и пенсионеров.
Кроме массовой эвакуации, осуществляются также адресные выезды интернатов, инвалидов и других категорий граждан.
Чтобы записаться на выезд, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua
В случае, если номер не отвечает, дублируйте звонки на следующие номера:
095 199 74 81
050 620 2915
063 117 89 01
Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.