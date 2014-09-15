Из Крыма и Донбасса выехали более 310 тысяч человек - ООН

Из Крыма и Донбасса выехали более 310 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

«Уже насчитывается, по меньшей мере, 310 тысяч человек, перемещенных с территории Крыма и Донбасса. Они нуждаются в помощи, в частности, доступу к образованию, медицинским услугам, в местожительстве, трудоустройстве и даже еде и теплой одежде», - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что УВКБ ООН приветствует усилия Верховной Рады Украины относительно скорейшего принятия нового законопроекта, который будет регулировать вопросы соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Источник: http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1335-agentstvo-oon-u-spravakh-bizhentsiv-zaklikae-prijnyati-u-najshvidshij-termin-zakonodavstvo-shcho-zabezpechit-zakhist-vnutrishno-peremishchenikh-osib-v-ukrajini