Порошенко подписал закон о безопасности и качестве пищевых продуктов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон, который был принят Верховной Радой 22 июля, должен способствовать гармонизации законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере безопасности и качества пищевых продуктов, обеспечению высокого уровня защиты здоровья людей и интересов потребителей, а также созданию прозрачных условий ведения хозяйственной деятельности, повышению конкурентоспособности отечественных пищевых продуктов и снижению их стоимости.

Законом предусматривается уточнение терминологии, видов правонарушений и адекватности меры наказания, создание единого контролирующего органа в сфере безопасности пищевых продуктов, отмена разрешительных документов и процедур, которые отсутствуют в ЕС, внедрение европейских принципов регулирования ГМО, в частности, в части регистрации источников ГМО, а не продуктов, изготовленных из них.