Грузия передала Украине 12 тонн гуманитарного медицинского груза, который распределили по регионам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы, которыми удостоверяется официальная передача гуманитарной помощи для Украины от грузинского народа, подписали заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец и посол Грузии в Украине Михеил Уклеба.

Гуманитарный груз содержит более 100 наименований медикаментов и средств медицинского назначения на общую сумму 580 тыс. долларов.

Как пояснил Лазоришинец, специалисты Министерства здравоохранения осуществили распределение гуманитарной помощи для регионов, которые сейчас больше всего нуждаются в лекарствах для больных диабетом, вакцин, обезболивающих препаратов.

Среди регионов, куда поступит гуманитарный груз, в частности Донецка (освобожденная территория), Луганская (освобожденная территория), Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская, Черниговская области и город Киев.

Полученный гуманитарный груз предназначен для гражданских заведений здравоохранения.

По мнению Лазоришинца, он будет существенной помощью для регионов, которые граничат с зоной АТО, или тех, где сосредоточено большое количество перемещенных лиц, ведь система здравоохранения упомянутых областей в настоящее время вынуждена в ручном режиме удовлетворять нужды больных, количество которых существенно возросло.