Переселенцы нуждаются в психологической помощи

На прошлой неделе в Мариуполе, Одесской и Запорожской областях к работе приступили психологи Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова. Основная задача специалистов – пообщаться с детьми, определить их состояние и затем разработать групповые программы реабилитации. Первые дни общения с психологами показали, что потребность в такой помощи есть, люди активно записываются на встречи.

Как сообщили УНИАН в кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, в течение недели – 8-14 сентября – штаб продолжал работать по четырем основным направлениям: эвакуация, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи. За неделю волонтеры Штаба эвакуировали 1026 человек из городов Донецкой и Луганской областей – из Мариуполя, Кировского, Енакиево, Алчевска, Брянки, Донецка и Луганска. В основном, это женщины с детьми, пожилые люди, также адресно помогали эвакуировать пожилых людей с инвалидностью. Начиная с мая этого года, эвакуировано 27 829 человек, из них 11 764 – это дети.

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По словам Дарьи Касьяновой, руководителя направления «Эвакуация» в Гуманитарном штабе при фонде Рината Ахметова, наряду с желающими выехать, растет количество тех, кто просит помочь вернуться домой. «Штаб получает много звонков с просьбой помочь вернуться домой – в Горловку, Донецк, Макеевку и Енакиево. Пока помогаем с возвращением только в освобожденные города. Тем не менее, часть людей уезжает из мест временного проживания в родные города самостоятельно. Но мы предупреждаем все-таки людей не спешить. А в случае с детьми-сиротами действуем на опережение, учитывая опыт эвакуации детей из интернатных учреждений Краматорска и Донецка. Так, из Мариуполя вывезли 65 детей-сирот, а также детские дома семейного типа».

В рамках направления «Гуманитарная помощь» на прошлой неделе Штаб отправил в Мариуполь 650 тонн продуктов, детского питания и средств гигиены в рамках второго эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Наборы с помощью уже передаются в населенные пункты Володарского, Первомайского, Волновахского районов, а также в Донецк, Славянск, Мариуполь. Всего в города Донецкой и Луганской областей доставлено уже более 240 тыс. продуктовых наборов.

С гуманитарной помощью связаны и основные обращения на горячую линию Штаба 0 800 509 001. Около 70% звонков касаются уточнений насчет получения гуманитарных наборов, а также просьб оказать гуманитарную помощь, в основном, продуктовые наборы. Остальные вопросы на горячую линию связаны с другими направлениями деятельности Штаба: справочная информация – 15 %, адресная помощь (в основном на лечение) – 9%, эвакуация – 3 %, прочее (расселение, восстановление жилья, поиск работы, розыск пропавших людей, предложение о партнерстве) – 3%.