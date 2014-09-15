В Украине проживает менее 43 млн человек - Госстат

Численность населения Украины на фоне аннексии Крыма, а также военного конфликта на востоке страны, опустилась ниже июльского показателя в 43 млн человек и по состоянию на 1 августа составила 42 млн 981 тыс. 850 человек, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации ведомства, численность населения страны в годовом выражении (август к августу) уменьшилась на 132,2 тыс. человек. В январе-июле 2014 года родилось 276 512 тыс. человек, умерло – 379 691 тыс. человек. При этом в Госстате подчеркивают, что данные приводятся без учета показателей временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на 1 июля текущего года составила 43 млн человек на фоне аннексии Крыма Россией и естественной убыли.