В Украине нет психологов по предоставлению помощи пострадавшим от боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании круглого стола, посвященного предоставлению психологической помощи гражданскому населению, пострадавшему в результате боевых действий на востоке, заявила заместитель министра здравоохранения Наталия Лисневская.

Она отметила, что штатные психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сталкиваются с психологическими состояниями, которые трудно преодолеть. По словам Лисневской, в свое время не был наработан алгоритм организации предоставления психологической помощи пострадавшим в результате боевых действий.

Также она привела примеры, когда жители лагерей для перемещенных лиц отказываются трудоустраиваться: они думают, что когда устроятся на временную работу, то уже больше не смогут вернуться в места своего постоянного проживания.

Кроме того, Лисневская отметила, что в специализированной психологической помощи нуждаются также и дети из оккупированных территорий, чтобы в будущем они не стали жертвами насилия или же сами не интегрировались в маргинальную среду.