Гуманитарный штаб "Поможем" доставил в города Донбасса продуктовые наборы для 200 тысяч семей

Как сообщили УНИАН в Координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, штаб заканчивает доставлять в города Донбасса помощь из первого эшелона гуманитарного рейса, который 22-23 августа в составе более 200 тыс. продуктовых, гигиенических и детских наборов прибыл в Мариуполь. Из Мариуполя помощь передается в места компактного размещения переселенцев, в освобожденные города, а также самым незащищенным категориям – детям, инвалидам, пожилым людям – в пострадавших от боевых действий городах Донбасса. Об этом сообщила в ходе сегодняшнего пресс-брифинга Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

«Волонтеры Гуманитарного штаба доставили 16300 продуктовых наборов в Луганскую область, это Попасная и Ровеньки, где мы знали потребность в помощи. В города Донецкой области доставлено 186 700 продуктовых наборов из первого эшелона, в том числе более 50 000. для Донецка. 20 000 дончан уже получили помощь благодаря волонтерам ФК «Шахтер» и «Донбасс Арены». Также Гуманитарный штаб продолжит помощь детским отделениям медучреждений в Донецке. В частности, мы ужепомогли лекарствами отделению онкогематологии. Сегодня доставили генераторы, без которых в условиях переменного подключения электричества просто невозможна работа больниц. Гуманитарный штаб в сотрудничестве с ГСЧС продолжит заправлять городские скорые помощи и пожарные машины. Также в рамках уже второго эшелона мы отправляем на Донбасс аптечки 3-х видов: для бомбоубежищ, для мам с детьми, для пенсионеров», - рассказывает Римма Филь.

Второй эшелон Гуманитарного рейса Рината Ахметова прибыл в Мариуполь в понедельник в составе 650 тонн продуктов, предметов гигиены и детского питания, которые уже расфасованы и отправлены в Первомайский, Волновахский районы, переселенцам в Мариуполе и самым незащищенным в Донецке. В первую очередь, это одинокие мамы с детьми дошкольного возраста, люди с инвалидностью, пенсионеры, «дети войны» и участники Второй мировой войны, многодетные, приемные семьи, опекуны и детские дома семейного типа, семьи с детьми-инвалидами. Также волонтеры ФК «Шахтер», которые разгружают, расфасовывают и помогают раздавать гуманитарную помощь в Донецке, доставляют отдельно продуктовые наборы людям, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социального обслуживания населения.

Всего же за сентябрь в рамках второго транша будет доставлено 350 000 наборов гуманитарной помощи в населенные пункты Донецкой и Луганской области.

Основные города и районы, куда планируется доставка помощи в рамках второго эшелона:

- Святогорск, Славянск, Ждановка, Димитров, Дзержинск, Дебальцево, Докучаевск, Артемовск, Горловка, Доброполье, Макеевка, Углегорск, Енакиево, Авдеевка, Ясиноватая, Харцизск, Зугрэс, Володарский, Первомайский, Волновахский, Славянский, Великоновосельковский, Добропольский, Константиновский, Красноармейский, Амвросиевский, Тельмановский, Новоазовский и др. районы и города Донецкой области

- Кировское, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Краснодон, Белоукраинский, Беловодский, Марковский, Меловский, Новопсковский, Попаснянский, Старобелський и др. районы Луганской области

Напоминаем, что всего в рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова Донбасс будет доставлено не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение вынужденных переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной медицинской помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.