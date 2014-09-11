Большинство раненных участников АТО нуждаются в протезировании конечностей

«На сегодняшний день у нас 3 тыс. только раненых участников АТО. Большая часть их них будет нуждаться в протезировании конечностей», - сказала Денисова.

Министр отметила, что протезирование участников АТО будет осуществляться вне очереди и за счет бюджетных средств, выделенных из резервного фонда.

«Мы будем протезировать бесплатно тех участников АТО, которые будут признаны инвалидами, и тех участников АТО, которые не будут признаны инвалидами. Это очень важно для молодых людей, которые не хотят получать статус инвалида. Мы тоже будем их протезировать без такого статуса за деньги государства», - сообщила Дениса.

При этом она подчеркнула, что участникам АТО не нужно будет предоставлять большое количество документов для протезирования.

«Много документов не нужно. Нужен документ, подтверждающий, что он является участником антитеррористической операции. Также нужно пройти военную медицинскую комиссию, которая предоставит справку нужного образца», - отметила Дениса.

Министр также сообщила, что на сегодняшний день Минсоцполитики подало в Верховную Раду проект постановления Кабмина, который предусматривает возможность изготовлять протезы заграницей.

«Сейчас мы внесли проект постановления Кабинета министров, который предусматривает, что если на протезных учреждениях, заводах, которые есть в Украине, мы не сможем сделать качественный протез, тогда мы будем его делать за границами нашего государства. Это будет определяться экспертной комиссией», - сообщила глава ведомства.

Также Денисова сообщила, что на сегодняшний день осуществлять протезирование конечностей участников АТО можно, однако нужно выждать необходимое время для медицинской реабилитации.

«Сейчас проблема в том, что те люди, которые уже сейчас нуждаются в протезировании, они еще с медицинской точки зрения не могут быть протезированы. Потому что есть сроки, которые они должны пройти для реабилитации. … Нужно время, чтобы сделать такое протезирование», - отметила она.

По словам министра, Минсоцполитики совместно с Минфином уже просчитало, сколько средств необходимо выделить в следующем году на протезирование участников АТО.

«В тех расчетах, которые сделаны Министерством социальной политики и Министерством финансов, безусловно предусмотрено выделение дополнительных средств, чтобы протезирование получили все участники АТО, которые будут в этом нуждаться», - сказала министр.

Денисова напомнила, что на сегодняшний день на протезирование правительство направило более 850 млн грн.

Как сообщал УНИАН, по данным госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях принимает участие около 50 тыс. человек, которые после возвращения к мирной жизни получат статус участника АТО.

После проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля текущего года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. В апреле в регионе началась антитеррористическая операция.