Правительство сокращает в 10 раз объем производства трамадола в Украине

Правительство сегодня на заседании приняло решение о сокращении в 10 раз объема производства трамадола на украинских предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам после завершения заседания Кабинета министров.

«Сегодня 15 предприятий в Украине имеют лицензию на производство трамадола и ему подобных веществ, 6 из них работает постоянно. Поэтому они выпускают в 10 раз больше трамадола, чем необходимо для тех больных, которые в нем нуждаются. Практически мы уменьшили производство в 10 раз», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр МВД сообщил, что сегодняшнее решение правительства подготовлено совместными усилиями Министерства экономики, Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство решило внести в повестку дня своего заседания вопрос о сокращении квоты на производства трамадола. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, отметив важность рассмотрения этого вопроса, заявила, что ему можно было бы посвятить отдельное внеочередное заседание Кабинета министров. В свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что на сегодняшний день 90% этого препарата продается на «черном» рынке не для медицинских целей, и необходимо существенно сократить его производство.

Напомним, что основным производителем трамадола является Горловский концерн «Стирол».