Каждому району Одесщины выдали по ”скорой помощи”

22 февраля возле входа здания Одесского облсовета состоялась торжественная передача 26-ти санитарных автомобилей районам области и 4-х реанимационных автомобилей областным лечебно-профилактическим учреждениям, а именно областному центру экстренной медицинской помощи (2), областной клинической больнице и детской областной клинической больнице (по одному).

Все «скорые помощи» приобретены за счёт средств из областного бюджета (общая сумма — 4 млн. 950 тыс.грн.)

Начальник областного управления здравоохранения и медицины катастроф Василий Лапай сообщил, что «наихудшая ситуация с техникой сложилась в сельских районах области, где более половины граждан, умирает из-за того, что им не успевают своевременно оказать медицинскую помощь. Поэтому поступление новых машин «скорой помощи» должно положительно сказаться на работе медиков, добавил чиновник.

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