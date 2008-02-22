В школах Полтавы продлен карантин

В школах Полтавы карантин продлен до 27 февраля.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника областного управления образования и науки Анатолий БОРДЮЧЕНКО.

«Карантин в Полтаве с 22 февраля будет продлен до 27 февраля», - сказал он.

По словам А.БОРДЮЧЕНКО, на сегодня в Полтавской области закрыто 177 школ, что составляет 21,9% от всего количества средних учебных заведений области. Всего на внеплановых каникулах находятся 53,3 тысячи учеников - 35% от общего количества. В частности, не проводятся занятия в школах Полтавы, Кременчуга, Лубен, Комсомольска, Полтавского, Миргородского и др. районов области.