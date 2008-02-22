В Луганской области проведут месяц борьбы с туберкулезом

С 24 февраля по 24 марта 2008 года в Луганской области проводится месяц борьбы с туберкулезом.

По итогам 2007 года заболеваемость всеми формами туберкулеза, снизилось на 7,3%, однако эпидемией по прежнему охвачены 14 городов и 15 районов области. Среди детского населения снизилась на 6,7 %, подростков на 2,8%.

В Луганской области с целью выявления туберкулеза предстоит сделать флюорографическое обследование больным, страдающим пневмокониозами, психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, а также ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, неработающим лицам трудоспособного возраста, пенсионерам, лицам, освободившиеся из мест лишения свободы.

Заболеваемость туберкулезом выше областного показателя в Стаханове, Первомайске, Краснодоне, Свердловске, Ровеньках, Рубежном, Лутугинском

КИД