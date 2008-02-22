Стартовал проект Элтона Джона и Елены Франчук

Элтон Джон и Елена Франчук запустили совместный проект для борьбы со СПИДом 20 февраля 2008 года в Киеве был представлен совместный проект СПИД-фонда Элтона Джона и Фонда Елены Франчук АНТИСПИД - Улучшение жизни ВИЧ-позитивных детей и их семей.

Целью нового проекта станет поддержка и социальная помощь для 1 500 детей в проблемных и кризисных семьях, поиск приемных семей и новых родителей для 96 детей-сирот, работа с 3 000 учителями и воспитателями детских садов для уменьшения дискриминации ВИЧ-позитивных детей, а также оказание помощи тем семьям, в которых живут 1 000 ВИЧ-позитивных детей, сообщается в пресс-релизе Фонда Елены Франчук АНТИСПИД.

С 2008 по 2013 год совместный проект охватит 11 регионов Украины. Вести этот проект будет ВБО Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ в партнерстве с румынской организацией Ромениан Енджел Епил (Romanian Angel Appeal). Доноры проекта станут Фонд Елены Франчук АНТИСПИД, СПИД-фонд Элтона Джона и британский благотворительный фонд The Big Lottery Fund.

"Дети, которые пострадали от эпидемии СПИДа, требуют особого внимания, потому что от того, что они знают о своей болезни, будет зависеть их будущее и будущее их ровесников. Этот проект призван улучшить качество жизни детей, пострадавших от эпидемии. Огромным достоинством его также является тот факт, что наши усилия помогут ребенку не только выжить, но и научиться жить с диагнозом," – сказала основатель Фонда АНТИСПИД Елена Франчук.

Впервые о данном проекте стало известно в июне 2007 года, накануне благотворительного концерта Сэра Элтона Джона, призванного обратить внимание на проблему СПИДа в Украине. Тогда Фонд Елены Франчук АНТИСПИД объявил о выделении СПИД-фонду гранта в размере 2,5 млн. долларов для проекта, направленного на помощь детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Согласно статистическим данным, с 1987 по 2008 год в Украине ВИЧ-позитивными мамами были рождены 17 077 детей, 11% из которых были в последствии брошены родителями.

Сейчас на диспансерном учете стоит 5 412 детей. У 1 624 детей диагноз ВИЧ подтвержден, 481 из них – это дети-сироты. По оценкам экспертов, сегодня на улице живут от 40 000 до 300 000 детей, 115 000 из них могут быть ВИЧ-инфицироваными. Также около 80% ВИЧ-позитивных детей живет в семьях, но в 70% случаях – это неблагополучные семьи.

Также известно, что Украина в 2008 году намерена увеличить финансирование расходов до 1 млрд. грн, чтобы преодолеть распространения ВИЧ/СПИДа среди населения страны.

korrespondent.net