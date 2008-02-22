Гомеопатия опасна?

Люди, которые имели негативный опыт традиционного лечения, часто прибегают к альтернативным видам лекарств. На сегодняшний день огромную популярность получила гомеопатия, принцип действия которой основывается на лечении "подобного подобным". Однако некоторые люди злоупотребляют этими препаратами или стараются вылечить наиболее тяжелые заболевания, избавить от которых гомеопатия не в силах.

Этот метод лечения никогда не исцелит от рака, не остановит воспаление легких и не рассосет аппендицит. Однако ученые утверждают, что препараты способны стабилизировать острое состояние. К тому же медики предупреждают, что с гормонами, антибиотиками, психотропными препаратами, снотворным гомеопатические средства не сочетаются.

Неэффективным будет лечение, если гомеопрепараты совмещать с алкоголем, острыми приправами и кофе. Эти продукты зачастую нейтрализуют полезное действие лекарств. К тому же не каждому пациенту подойдет подобное лечение. "Основной принцип гомеопатического лечения – индивидуальный подход. Гомеопатия лечит больного, а не болезнь, – рассказала врач-гомеопат Ольга Смирнова. – Определяя "лекарственный тип" будущего пациента и соответствующий его недугу лечебный препарат, гомеопат учитывает все: рост человека, вес, цвет глаз, волос, психологические особенности, темперамент, реакцию на болезнь, стресс, тепло и холод, наследственность, предрасположенность к определенным болезням, особенности обмена веществ".

Если говорить о позитивных сторонах подобного вида лечения, то можно отметить, что гомеопатия хорошо лечит хронические заболевании. В частности, некоторые варианты гипертонической болезни, аденоиды, невриты, дисфункции, астму, язвенную болезнь. К тому же поддаются лечению и инфекционные заболевания: грипп, ангина, гинекологические обострения, гайморит, простатит.

aif.ru