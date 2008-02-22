16-летняя девушка родила вторую тройню (фото)
У нее уже семеро детей
16-летняя аргентинская девушка по имени Памела родила трех девочек - во второй раз.
В первый раз она родила трех девочек в 15 лет, а за год до этого родила своего первого ребенка - сына. Все семеро детей появились на свет в результате преждевременных родов.
Врачи говорят, что Памела и три ее новорожденные девочки чувствуют себя хорошо.
Между тем по всей стране история Памелы спровоцировала бурное обсуждение. В барах и кафе, а также на страницах газет молодую мать подвергли критике, поскольку многие посчитали ее сексуально распущенной.
Матери Памелы приходится убирать дома, чтобы собрать денег для помощи своей дочери и воспитания растущего числа внуков.
После того, как Памела родила первую тройню, местные власти выделили семье землю и построили дом. Теперь мать Памелы надеется, что власти увеличат помощь семье.
Между тем, некоторые аргентинцы полагают, что больше всего Памела нуждается в совете по поводу того, как пользоваться контрацептивными средствами.
Молодая мать, которой в понедельник исполнится 17 лет, родом из удаленного городка в Кордобе, одной из центральных провинций Аргентины.
news.bbc.co.uk