16-летняя девушка родила вторую тройню (фото)

16-летняя аргентинская девушка по имени Памела родила трех девочек - во второй раз.

В первый раз она родила трех девочек в 15 лет, а за год до этого родила своего первого ребенка - сына. Все семеро детей появились на свет в результате преждевременных родов.

Врачи говорят, что Памела и три ее новорожденные девочки чувствуют себя хорошо.

Между тем по всей стране история Памелы спровоцировала бурное обсуждение. В барах и кафе, а также на страницах газет молодую мать подвергли критике, поскольку многие посчитали ее сексуально распущенной.

Матери Памелы приходится убирать дома, чтобы собрать денег для помощи своей дочери и воспитания растущего числа внуков.

После того, как Памела родила первую тройню, местные власти выделили семье землю и построили дом. Теперь мать Памелы надеется, что власти увеличат помощь семье.

Между тем, некоторые аргентинцы полагают, что больше всего Памела нуждается в совете по поводу того, как пользоваться контрацептивными средствами.

Молодая мать, которой в понедельник исполнится 17 лет, родом из удаленного городка в Кордобе, одной из центральных провинций Аргентины.

news.bbc.co.uk