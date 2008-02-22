Национальный Институт рака остался без финансирования. Запасы лекарств, в том числе наркотических, в институте практически исчерпаны.

Об этом УНИАН заявил директор Национального института рака Игорь Щепотин.

В коллективном обращении сотрудников Государственного учреждения "Национальный институт рака" к премьер-министру Юлии Тимошенко говорится, что причина сложившейся ситуации - отказ президента Академии медицинских наук Александра Возианова передать финансирование институту. "На сегодня Возианов А.Ф., президент Академии медицинских наук Украины на многочисленные обращения министра здравоохранения Украины Князевича В.М. и директора Государственного учреждения "Национальный институт рака" Щепотина И.Б. отказывает в подписании согласия на передачу финансирования", - говорится в письме.

"Сложившаяся ситуация может привести к критическому положению и остановке деятельности института - ведущего онкологического учреждения Украины. Запасы лекарств, крайне необходимые онкологическим больным, почти исчерпаны. Возникают большие проблемы в деятельности хозяйственной службы учреждения. Необходимо проводить закупки, используя норму Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные деньги", что невозможно при отсутствии финансирования", - подчеркивается в документе.

В коллективном обращении, подписанном 1100 медиками, особое внимание обращается на то, что "более 560 онкологических тяжелобольных пациентов, среди которых 40 детей, находящихся в клинике, должны будут покупать лекарства за свои деньги".

"Но медикаменты, содержащие наркотические вещества для выполнения операций и обезболивания пациент в аптеке сам приобрести не может. В дальнейшем при отсутствии финансирования клиника будет вынуждена вообще приостановить свою деятельность", - констатируют врачи.

Во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 24 декабря 2007 года номер 1186-р "О повышении эффективности онкологической помощи" была начата передача Государственного учреждения "Институт онкологии Академии медицинских наук Украины" в сферу управления Министерства здравоохранения с переименованием его в Государственное учреждение "Национальный институт рака".

Процесс передачи начался после утверждения Закона Украины о "Бюджете на 2008 год", где отдельной статьей прописано финансирование Академии медицинских наук, в подчинении которой находился ГУ "Институт онкологии АМН Украины".