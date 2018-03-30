Корь перестала быть ”детской” болезнью

В последнее время возраст болеющих корью, значительно изменился. Если раньше эта болезнь преимущественно наблюдалась у дошкольников, то сейчас - по большей мере у школьников и молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет. Так, вспышки этой инфекции в Украине зарегистрированы в прошлые годы.

Рост заболеваемости корью наблюдается во всех областях Украины, а в некоторых регионах, особенно западных, она превысила показатели предыдущих лет более чем в сотню раз. "Почему так?" - спросите вы. Такая ситуация, особенно в сельской местности, была предопределена малым процентом привитых против этой болезни. Причиной этого является недостаток вакцины в достаточном количестве, неосведомленность населения о важности прививки, необоснованность противопоказаний к прививке. Чтобы предупредить вспышку заболевания, необходимо, чтобы не меньше 95 процентов населения прошли процедуру прививки. Тогда они не только не заболеют сами, но и не передадут болеть другим. Третьим аспектом является значительный процент осложнений после кори, которые предопределены не только собственно этим вирусом, но и бактериями. Они влияют на организм в результате снижения его сопротивляемости, вызывая осложнения со стороны практически всех органов и систем.

При каких условиях распространяется корь

Корь была известна очень давно. Как вы уже поняли, возбудителем ее является вирус. Для того чтобы заболевание распространялось, необходимы три условия, а именно: больной корью (источник инфекции), определенный механизм передачи вируса и восприимчивый к заболеванию организм. Человек с этой болезнью является заразным не только тогда, когда у него уже есть признаки болезни, но и за пару дней до ее начала. Особенную роль в распространении этой инфекции играют больные с нетипичными формами кори, то есть, когда клиника болезни слабо выражена или ее нельзя распознать, поскольку она больше напоминает другие заболевания. Тогда такие пациенты не изолируются своевременно. В последние два дня перед появлением любых клинических признаков болезни, на протяжении катарального периода и периода сыпи больной корью выделяет вирус. Он попадает в окружающую среду с мелкими капельками слизи во время кашля или просто разговора. Стоит отметить, что вирус быстро и далеко распространяется потоками воздуха, особенно через вытяжные шахты при сквозняках, перемещаясь с нижних этажей помещения на верхние или из одного конца в другой. Длительность выделения вируса от больного зависит от наличия у него осложнений. Если течение болезни усложненное, то считается, что вирус может выделяться приблизительно на шесть дней дольше. Все это учитывают врачи, устанавливая сроки карантина. Восприимчивость к вирусу кори почти тотальна. Это значит, что вероятность заболеть корью в результате контакта с больным - 100 процентов. Редко болеют дети до трехмесячного возраста. У них врожденный иммунитет от матери (при условии, что женщины болели корью раньше или сделали прививки), который впоследствии теряют.

Стадии развития кори

В своем развитии корь имеет несколько периодов. Первый - длится от 9 до 17 дней, а в случаях применения иммуноглобулина с целью предупреждения болезни у людей, которые контактировали с больным, может продолжаться до 21 дня. Инкубационный период - промежуток времени от заражения во время контакта до появления первых признаков болезни.

Второй - катаральный - составляет от 3 до 7 дней. Наблюдается появление высокой температуры тела в первый день. На вторые-третьи сутки она может снижаться до 37-38 градусов по Цельсию. Наблюдаются другие признаки токсичного влияния вируса: снижение аппетита, головная боль, нарушение сна. В первые сутки возникают катаральные проявления со стороны верхних дыхательных путей: сухой кашель, хриплый голос, насморк. С каждым днем они усиливаются. Характерными симптомами болезни также является конъюнктивит и склерит, которые сопровождаются светобоязнью, слезотечением. Иногда светобоязнь бывает настолько сильной, что веки больного судорожно смыкаются. До конца катарального периода выделения из носа и глазных щелей бывают гнойными. Все эти симптомы напоминают острые респираторные вирусные инфекции. Но особенностью именно кори в этих случаях будет нарастание катаральных проявлений, кашель будет становиться более частым, болезненным. Основными отличительными чертами, которые позволяют распознать корь еще до возникновения сыпи на коже, является появление в конце катарального периода на слизевой оболочке щек, губ, десен сыпи, которая напоминают манную крупу, и мелких розово-красных пятен на мягком и твердом небе.

Когда появляется этот симптом болезни (на 4-5 сутки), врачи отмечают, что начинается третий период - период сыпи. Особенностью его является то, что сыпь сначала возникает на лице, за ушами и на протяжении 3-4 суток распространяется постепенно вниз, укрывая шею, туловище, ноги. Она в виде пятен розово-красного цвета, что преимущественно выступают над непораженной кожей. Часто элементы сыпи сливаются. Опять повышается температура. Лихорадка длится на протяжении всего периода распространения сыпи, катаральные явления продолжаются. В первые два дня от начала сыпи еще сохраняются характерные изменения в ротовой полости. В дальнейшем слизевая оболочка рта становится ярко-красной, легко впечатлительной, губы - сухими, потрескавшимися, укрываются шкурками, а на языке появляется налет. Все это способствует присоединению бактериальной инфекции и развитию стоматита.

Потом наступает период пигментации. Сыпь начинает темнеть, приобретая коричневый оттенок. Пигментация происходит в том порядке, что и появлялась сыпь (от головы до ног), наблюдается от одной до 1,5 недели. В дальнейшем может наблюдаться мелкое лущение, которое напоминает высевки. Чем большее количество сыпи, тем они ярче, следовательно, тем большая вероятность лущения. В этот период нормализуется температура, постепенно исчезают катаральные явления.

Особенность сыпи (цвет, форма, время появления, последующая пигментация и лущение), наличие катара верхних дыхательных путей, конъюнктивита и склериту, специфических изменений в ротовой полости позволяют распознать корь в эти периоды и отличить ее от других заболеваний, которые тоже сопровождаются сыпью (краснуха, скарлатина, ветреная оспа и тому подобное).

Последним этапом течения кори является период выздоровления, особенность которого заключается в ослаблении защитных сил организма. Следовательно, в это время нужно остерегаться любых инфекционных болезней. Повторно заболеть корью маловероятно, поскольку все, у кого была эта болезнь, приобретают стойкий иммунитет.

У непривитых детей, которым после контакта с больным корью ввели иммуноглобулин, заболевание может также возникать, но оно имеет значительно более легкое течение. Лихорадка невысокая, проявления выражены слабо, сыпь в небольшом количестве. Прививка вакциной вызовет стойкий иммунитет.

Осложнение от кори

Не нужно забывать об осложнениях от кори, которые могут быть более опасными, чем само заболевание. Осложнения делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные осложнения предопределены собственно вирусом кори. К ним относят стенозирующий ларинготрахеит, пневмония, менингит, энцефалит, энцефаломиелит. Последние являются самыми опасными для детей: течение заболевания тяжелое, часто летальный конец. Дети, которые выздоровели, остаются инвалидами. В случае вирусных осложнений, срок выделения вируса кори от больного продлевается и составляет около десяти дней с начала сыпи. Это предопределяет необходимость более длительной изоляции таких детей.

Бактериальными осложнениями кори чаще всего бывают пневмонии, отиты, стоматиты, энтероколиты, пиелонефриты, что также необходимо учитывать при лечении детей.

Течение заболевания у детей

Хотелось бы обратить внимание на особенности течения кори у детей первого года жизни. У них в катаральном периоде проявления конъюнктивита, насморка, кашля выражены более слабо. Иногда же этот этап болезни вообще отсутствует, и заболевание начинается с сыпи. В большинстве случаев отсутствует специфическая манковидная сыпь на слизевых ротовой полости. Период сыпи сокращен и составляет 2 дня. Хотя сохраняется постепенность высыпаний - сыпь более мелкая, более бледная и ее количество меньше, сравнительно со старшими детьми. Нередко возникает дисфункция кишечника - частые опорожнения жидкой консистенции, иногда с примесями слизи. Период пигментации также укорочен. Невзирая на это, течение кори у младенцев более тяжелое. У этих деток чаще возникают бактериальные осложнения, такие как пневмония, отит. В дальнейшем часто развивается дисбактериоз кишечника. Появление осложнений предопределяет высшую смертность от кори у детей этого возраста. Все это еще раз доказывает, что заболевание лучше предупредить, чем лечить.

Лечение кори дома

В больницу (инфекционное отделение) обязательно госпитализируют больных корью деток первого года жизни, детей с тяжелой степенью кори, осложнениями, а также тех, кто проживает в детских домах, интернатах, реже - общежитиях. Если вы или кто-то из ваших родных заболел корью - вызовите участкового врача. Именно он должен определить, где нужно лечиться - дома или в больнице, назначит соответствующее лечение, и профилактические меры по предупреждению последующего распространения кори.

Специфических средств, которые бы влияли на вирус кори, не существует. Поэтому лечение заключается в усиленном досмотре для облегчения течения болезни. Больного изолируют в отдельную, хорошо проветриваемую комнату. При неусложненном течении, срок изоляции составляет не меньше четырех суток от появления первой сыпи. На протяжении 7-10 дней нужно придерживаться постельного режима. Для уменьшения признаков интоксикации дают много пить - чай, соки, компоты, отвары трав, минеральную столовую воду. Объем жидкости зависит от возраста и составляет 1,5-2,5 литров в сутки. Особенное внимание стоит уделить питанию. Пища должна быть легкоусвояемой, механически и химически щадящей, витаминизированной (супы, каши, картофельное пюре, омлет, фрукты, овощи, кисломолочные продукты, рыба, мясной фарш, паровые котлеты, фрикадельки).

Большое значение имеет уход за кожей и слизевыми оболочками. Проводят гигиенические ванны с использованием химического раствора марганцовки, глаза промывают теплой кипяченой водой, чайной заваркой, отваром ромашки. Каждый глаз обрабатывают отдельным ватным тампоном от внешнего кутика глаза к внутреннему. Эту процедуру нужно повторять 4-5 раз на протяжении дня. Леча гнойный конъюнктивит, глаза закапывают одним из лечебных растворов, который посоветует врач. Сухие губы смазывают вазелиновым маслом, детским кремом. Нос прочищают ватным тампоном, смоченным в вазелиновом масле. Ротовую полость нужно полоскать после каждого приема пищи или питья кипяченой водой, 2% раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). При насморке в нос закапывают растворы сосудосуживающих капель. При кашле показаны микстуры от кашля или другие отхаркивающие средства. Для снижения температуры тела применяют парацетамол. Жаропонижающие препараты дают при лихорадке 38,5 градусов по Цельсию и выше. Широко назначают аскорбиновую кислоту в суточной дозе 300-500 мг, антигистаминные средства. Антибиотики назначают в случае бактериальной инфекции.

Профилактика кори

Профилактические меры кори включают изоляцию - до пятого дня с момента появления сыпи, а в случаях осложнений - на 10 дней, что предопределено длительным выделением вируса. Помещение после изоляции хорошо проветривают, если есть возможность - кварцуют. Детей, которые контактировали с больным корью и не были привитыми и не болели корью, отправляют на карантин. Первые семь дней от одноразового контакта позволяется посещать детский коллектив. Дальше, до 17 дня от контакта включительно (а для детей, которые с целью профилактики получили иммуноглобулин, - до 21 дня) таких деток изолируют. В очаге инфекции ежедневно проводят профилактический осмотр и термометрию малышей, которые находились в контакте с тем, кто заболел. Всех обнаруженных больных срочно изолируют.

Специфическая профилактика в очаге инфекции проводится человеческим иммуноглобулином. Его вводят детям от 3 до 12 месяцев, а также старшим, которые не были привиты в связи с противопоказаниями. Иммуноглобулин нужно вводить в первые три дня с момента контакта. Позже его введение не обеспечит предупреждения кори, но может сделать ее течение более легким. Поэтому для предупреждения заболевания и обеспечения благоприятной эпидемиологической ситуации самой эффективной будет прививка коревой вакциной. Вакцинацию делают в возрасте 12 месяцев, при отсутствии противопоказаний, вместе с прививкой против краснухи и паротитной инфекции (свинка) в специальных кабинетах профилактических прививок в детских поликлиниках. Повторную прививку (ревакцинацию) делают в возрасте 6 или 11 лет (если в 6-летнем возрасте прививка не делалась).