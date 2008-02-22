Эффективна ли винотерапия?

Лечебные и диетические свойства вин получили всеобщее признание в течение тысячелетий. Бесспорно, самым полезным считается красное вино. И не зря французы говорят, что красное вино лечит все болезни, кроме алкоголизма. Однако винотерапией не стоит злоупотреблять.

Для того, чтобы установить степень эффективности красного вина или других спиртных напитков, исследователи провели анализ в реальном времени, в котором приняли участие 13 волонтеров.

Согласно результатам нового исследования, один бокал красного вина способствует улучшению кровообращения. При этом наблюдается расслабление системы кровообращения, что способствует защите организма от сердечно-сосудистых заболевании.

Однако, важно помнить, что прием большего количества алкоголя способен вызывать прямо противоположный эффект на сердце. Такие крепкие напитки как бренди, коньяк, водка, джин и другие, следует исключить из рациона и избегать их употребления по возможности."Даже прием такого малого количества крепких алкогольных напитков как 10-20 мл в день способно существенно увеличить риск инфаркта и стенокардии", – говорят медики.

Лечебными эффектами обладает не алкоголь, содержащийся в вине, а микродозы химических веществ и соединений – более шестисот составляющих. Данные вещества являются эффективным средством при язвенной болезни желудка, болезни Альцгеймера, поражении катарактой и других недугах.

ukrindustrial.com