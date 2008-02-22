Главная причина возникновения рака - ожирение?

Вот уже несколько десятилетий в мире свирепствует эпидемия ожирения. Стремительно набирает вес население не только богатых, но и бедных стран. Сегодня в мире насчитывается один миллиард человек, страдающих от лишнего веса. Более 33% из них имеют диагноз – ожирение.

Эксперты бьют тревогу и просят отнестись к данной проблеме с не меньшим вниманием, чем к глобальному изменению климата на планете.

"Одними лишь изменениями в режиме питания и физических нагрузках сложно объяснить почти одновременный рост уровня ожирения в большинстве стран. За всю историю человечества столь быстрыми темпами распространялись только инфекционные заболевания", – полагает исследовательница Лея Уигхэм все из того же университета Висконсина.

А профессор Филипп Джеймс, эксперт в области здоровья и лишнего веса, отмечает, что для борьбы с эпидемией ожирения, прежде всего, необходимо произвести большие изменения в пищевой промышленности, в сфере рекламы и обустройства городов. По словам профессора, 10% детей во всем мире страдают от лишнего веса, что в два раза больше, чем количество недоедающих детей.

Также эксперты уверены, что здоровая пища должна стать дешевле и доступнее, чем фаст-фуд. Это является главным залогом снижения процентного количества полных людей, и если не начинать действовать прямо сегодня, то вскоре проблема лишнего веса достигнет глобальных масштабов.

Доказано, ожирение может оказаться главной причиной возникновения целого ряда раковых заболеваний: рака груди, толстой кишки, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.

В ходе 15-летнего исследования, врачи изучили 280 тыс. случаев раковых заболеваний в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. Ученые установили, что ожирение стало причиной смертельного исхода рака у 14% мужчин и у 20% женщин.

Кстати, не только ожирение спобно негативно сказаться на здоровье человека, но и вышеупомянутое глобальное потепление. Ученые давно пришли к выводам, что причинами увеличения количества болезней может послужить, к примеру, жара.

Также есть вероятность повышения риска возникновения инфекционных заболеваний, в частности, тропических лихорадок, малярии и пр. На здоровья имеет сильное воздействие качества воздуха, а, как известно, за последние годы он заметно ухудшается.

Также сыграет определенную роль и рост уровня мирового океана, что будет нести угрозу населению и инфраструктуре. Так, например, 13 из 20 крупнейших городов мира расположены на побережье, их затопление уничтожит также госпитали и иные медицинские учреждения, которые обычно базируются в городах.

Также существует риск ограничения поставок продовольствия, появления миллионов "экологических беженцев", уменьшения количества и ухудшения качества питьевой воды (к примеру, сегодня около 2 млрд человек страдают от недостатка питьевой воды, 1,8 млн человек ежегодно умирают из-за употребления грязной воды); а также коллапсом экосистем.

utro.ua