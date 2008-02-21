Грипп продержится в Украине еще несколько недель

В Украине эпидемия гриппа продержится еще несколько недель в зависимости от региона, сообщает директор Украинского центра гриппа Аркадий Фролов.

По его словам, в нынешнем году пик эпидемии гриппа задержался по сравнению с ожидаемыми сроками в связи с очень теплой зимой. Кроме того, в этом году преобладает вирус гриппа типа Б, который характеризуется замедленным течением и менее агрессивными проявлениями по сравнению с типом вируса А.

Фролов также отметил, что в текущем году зафиксировано значительное количество осложнений после гриппа в виде воспаления легких, прежде всего у детей и лиц пожилого возраста. И в настоящее время центр гриппа выявляет все больше вирусов гриппа, в то время как в начале эпидемии доминировали аденовирусы и вирус парагриппа, а также респираторные инфекции.

По его словам, созданные вакцины против гриппа были рассчитаны именно на те вирусы, которые сейчас преобладают, хотя они не способны защитить от аденовирусов, вирусов парагриппа, респираторных инфекций, которых насчитывается около 250 видов и для борьбы с ними нужно использовать другие лекарственные средства, а также средства экстренной профилактики.

Директор центра добавил, что вакцинация обеспечивает защиту от вирусов гриппа на 90-95%. "Однако сейчас проводить вакцинацию нельзя, это необходимо делать за 1-3 месяца до начала эпидемии", - добавил Фролов, советуя тем, кто заболел все-таки гриппом, обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Хотя и рекомендует для профилактики не пренебрегать традиционными народными средствами, употребляя настойку шиповника, лук, чеснок и фрукты.

Сейчас в Украине из-за гриппа закрыты на карантин более двух тысяч школ. Более миллиона учеников временно вынуждены пропускать занятия.

Корреспондент.net