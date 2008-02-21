Первые симптомы свинки

Они дают о себе знать через 11-23 дня после заражения - такая длительность инкубационного периода. Появляется головная боль, недомогание, вялость. Начинает лихорадить: температура повышается чаще всего до 38-38,5 градусов по Цельсию и только в некоторых случаях - до 40 градусов. Иногда возникает рвота.

Ткани пораженного вирусом органа отекают, их начинает "распирать". Если это наблюдается на слюнных железах и яичках у мальчиков, то сначала, как правило, припухлость появляется с одной стороны, а через 1-2 дня - с другой. С их увеличением (яички временами достигают величины гусиного яйца) сильнее чувствуется боль, становятся больше выраженными явления интоксикации и более тяжелым состояние больного. Аналогичные процессы происходят и в поджелудочной железе или мозговых оболочках.

Найдя возле ушей припухлость, которая уплотнилась, не ставьте диагноз сами. Непременно вызовите врача, ведь такой симптом бывает и при воспалении лимфатических узлов и других заболеваниях, которые требуют совсем иного лечения.

При эпидемическом паротите сначала повышается температура, появляется недомогание, головная боль, боль в участке уха, что усиливается во время жевания, разговора, впоследствии присоединяется сухость во рту.

Одновременно или же немного позже появляется отек под одной из мочек уха без изменения цвета кожи и местного повышения температуры. Увеличение железы происходит быстро и на протяжении 3 дней достигает максимума. На этом уровне припухлость держится 2-3 дня, а затем постепенно, на протяжении 7-10 дней, уменьшается. Температура тела достигает максимума на 1-2 день болезни и держится 4-7 дней. В 60 процентах случаев поражаются обе околоушные слюнные железы. Обычно через 4-5 дней после начала заболевания, когда отек пораженной железы несколько уменьшается, в этот процесс втягивается другая околоушная слюнная железа. Иногда он распространяется и на подчелюстные слюнные железы.