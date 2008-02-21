Музыка восстанавливает память после инсульта

Оказывается, пациентам, недавно перенесшим инсульт, полезно слушать музыку.

С ее помощью можно не только улучшить настроение, но и ускорить восстановление памяти и внимания, нарушенных в результате болезни, сообщает журнал Brain.

Ученые из Хельсинского Университета провели исследование с участием 60 пациентов, недавно перенесших инсульт. Все они страдали от нарушений движения и расстройства когнитивных функций, таких как память и концентрация внимания. Пациентов разделили на три группы: части из них предлагалось ежедневно в течение нескольких часов слушать любимую музыку, другим – прослушивать аудио-книги, остальные не слушали ничего. Также всем пациентам проводилась стандартная терапия инсульта.

Выяснилось, что у людей, слушавших музыку, результаты восстановления памяти и внимания были заметно лучше, а их настроение было более позитивным. В частности, спустя три месяца после инсульта их вербальная память (память, ориентированная на запоминание слов) улучшилась на 60%. Для сравнения, у пациентов, прослушивавших аудио-книги, этот показатель улучшился на 18%, а в контрольной группе – на 29%, сообщил руководитель исследования Теппо Сяркамё.

По мнению финских ученых, музыкотерапия может дополнить существующие в настоящее время способы реабилитации пациентов с инсультами. Эта методика дешева и доступна, и может назначаться раньше других методов лечения.

Mednovosti.ru