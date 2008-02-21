В Украине - самая худшая демографическая ситуация среди европейских стран

Средняя продолжительность жизни граждан Украины на 10-12 лет ниже, чем в европейских странах.

Как сообщил корреспондент УНИАН от этом на презентации концепции Общегосударственной целевой социальной программы "Здоровая нация" на 2009-2013 годы заявила директор института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

"Преждевременная смертность, особенно среди мужчин трудоспособного возраста выше в 3-4 раза, чем в странах Евросоюза. Это худшая демографическая ситуация в Европе", - подчеркнула Э.Либанова.

Как отмечалось во время презентации программы, по данным Всемирной организации здравоохранения экономический эффект от реализации программ здорового образа жизни достигает соотношения выгод и потерь как 8 к 1. Авторы концепции программы предлагают широко внедрять социальную рекламу различных аспектов здорового образа жизни в средствах массовой информации. К этому планируется привлекать авторитетных государственных и общественных деятелей, известных спортсменов и художников. Помимо этого, предлагается установить персональную ответственность руководителей всех уровней для создания условий для сохранения и укрепления здоровья людей.

Чтобы создать кадровый потенциал для сохранения и укрепления здоровья людей, предлагается ввести в классификатор профессий новые специальности - фитнесс-тренеры, консультанты по вопросам здорового образа жизни, специалисты по рекреации и тому подобное.

Уменьшения вредного воздействия табакокурения на здоровье населения предлагается достичь путем широкого информирования потребителей табачных изделий о способах борьбы с табачной зависимостью и создания сети государственной профессиональной помощи в ее лечении. Кроме того, предлагается запретить все виды рекламы табака и алкоголя, включая скрытую, увеличить активные налоги на табачные изделия с целью использования дополнительных доходов бюджета для финансирования мероприятий и содействия улучшению здоровья населения.

СПРАВКА УНИАН. Национальный совет по вопросам здравоохранения при Президенте Украины, Институт демографии и социальных исследований НАНУ и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта разработал и презентовал концепцию Общегосударственной целевой социальной программы "Здоровая нация" на 2009-2013 годы. Целью программы является создание условий для снижения заболеваемости, инвалидности и скоропостижной смертности, а также улучшение качества и продолжительности активной жизни населения Украины благодаря внедрению здорового образа жизни.