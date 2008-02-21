Американские психологи Стэн Джонс и Марк Ярхаус выяснили, что гомосексуализм излечим. Они провели исследование среди членов христианской группы «Исход», помогающей тем, кто страдает от своего гомосексуализма и выяснилось, что 38% членов этой группы смогли сменить свою сексуальную ориентацию – некоторые умудрились сократить влечение к представителям своего пола, другие – даже научились испытывать влечение к представителям противоположного пола. Однако, более серьезные организации, занимающие изучением психического здоровья, утверждают, что сексуальную ориентацию нельзя поменять, а попытки сделать это могут привести к серьезным последствиям.

nr2.ru